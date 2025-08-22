İstanbul'da 30 Ağustos Trafik Düzenlemesi: Kapatılacak Yollar ve Alternatifler

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için trafik düzenlemesi

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova ve tören programları nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre 24 Ağustos Pazar günü prova, 30 Ağustos Cumartesi günü ise tören gerçekleştirilecek; her iki günde de saat 05.45ten programın bitimine kadar trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Kapatılacak yollar

Valiliğin bildirdiğine göre trafiğe kapatılacak güzergahlar şunlardır: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak; D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray) Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri; Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar; ayrıca Tatlıpınar Caddesi'nden, Kaleboyu Caddesi'nden ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılımlar kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar

Yetkililer, sürücüler için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu belirledi.