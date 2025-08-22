DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

İstanbul'da 30 Ağustos Trafik Düzenlemesi: Kapatılacak Yollar ve Alternatifler

İstanbul Valiliği, 24 Ağustos provaları ve 30 Ağustos törenleri nedeniyle saat 05.45'ten program bitimine kadar kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:14
İstanbul'da 30 Ağustos Trafik Düzenlemesi: Kapatılacak Yollar ve Alternatifler

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için trafik düzenlemesi

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak prova ve tören programları nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre 24 Ağustos Pazar günü prova, 30 Ağustos Cumartesi günü ise tören gerçekleştirilecek; her iki günde de saat 05.45ten programın bitimine kadar trafik kısıtlamaları uygulanacak.

Kapatılacak yollar

Valiliğin bildirdiğine göre trafiğe kapatılacak güzergahlar şunlardır: Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak; D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray) Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri; Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi girişleri; Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar; ayrıca Tatlıpınar Caddesi'nden, Kaleboyu Caddesi'nden ve Sulukule Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılımlar kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar

Yetkililer, sürücüler için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu belirledi.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
2
İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor
3
Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz
5
Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor
6
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Amr bin As Okulu Bombalandı, En Az 25 Filistinli Öldü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım