İstanbul'da 30 Yıl 15 Ay Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da Firari Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da, hakkında 30 yıl 15 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen asayiş uygulaması sırasında yakalandı.

Maltepe'de Uygulamaya Tabi Tutuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesinde genel asayişin sağlanmasına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan Ş.Ö. (67) adlı kişinin, ''kasten öldürme'' suçundan kesinleşmiş 30 yıl 15 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Adli İşlemlerinin Ardından Cezaevine Gönderildi

Durumunun tespit edilmesinin ardından firari hükümlü, resmi işlemler için adliyeye götürüldü ve ardından cezaevine sevk edildi. Bu olay, emniyet güçlerinin aranan kişilere yönelik çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.