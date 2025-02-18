İstanbul'da 305 Sanıklı Organize Suç Davası Devam Ediyor

İstanbul'daki Suç Örgütü Davasında Yargılama Süreci

İstanbul'da, 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdikleri iddia edilen ve aralarında elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu 305 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Cezaevi karşısındaki salonda gerçekleştirilen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya müştekiler ve izleyiciler de iştirak ederken, bazı sanıkların şehirlerinden ve cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı bildirildi.

Tartışmalar ve Savunmalar

Duruşmalar öncesinde, sanıklar arasında sözlü tartışmalar yaşanması üzerine salondaki jandarma personeli sanıklara uyarıda bulundu. Tartışmaların sona ermesinin ardından, iddianamede yer alan suçlamalar üzerinden sanıkların savunmaları alındı.

Tutuklu sanık Ahmet Aydın, kendisine yöneltilen silahlı saldırılara karışmadığını öne sürdü ve tahliyesini talep etti. Aydın, kamera görüntülerinin kendisini göstermediğini savunurken, Oya Biliz adlı tutuksuz sanık ise yurt dışında tutuklu olan oğlu Beratcan Gökdemir’in azmettiricisi olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Kemal Ürün, suçlamaları reddederek, gözaltına alındığı durumu anlamadığını ve tahliye talep ettiğini belirtti. Diğer bir tutuklu sanık Erhan Yılmaz ise, silahlı saldırı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

İddianame ve Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Barış Boyun'un bir silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandığı, ayrıca çok sayıda mağdura haksız menfaat sağlamak amacıyla eylemler gerçekleştirdiği belirtiliyor. İddianamede Barış Boyun'a 4 kez müebbet hapis ve 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklar arasında yer alan rap şarkıcılarının da suç örgütü üyesi oldukları ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldıkları iddianamede yer alıyor.

Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.