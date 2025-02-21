İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 31 milyon lira dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Ekipler, 9 kişiyi mağdur eden çeteyi çökertti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:06
İstanbul'da 31 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı

İstanbul'da 31 milyon lira dolandırıcılıkla suçlanan 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, 9 kişiyi kar payı ödemesi vaadiyle mağdur ettiği iddia ediliyor.

Olayın Gelişimi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.A isimli bir gencin 2021 yılında bir firmaya yaklaşık 3 kilogram altın ve döviz yatırması sonrası ortaya çıkan ihbar üzerine harekete geçti. Y.A, yatırımlarına karşılık aylık kar payı almasına rağmen bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığını bildirdi.

Ekipler, yapılan araştırmalar sonucunda aynı firmanın farklı tarihlerde Y.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırarak toplam 31 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Operasyon ve Gözaltına Alınanlar

Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüpheliler E.K, Ö.Ş, B.K. ve O.G gözaltına alındı. Hafızalarda yer edecek bu operasyonda, adreslerde çok sayıda doküman da ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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