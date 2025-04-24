İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İstanbul'da Deprem Sonrası Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

İstanbul, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde düzenlenen toplantılar, olası etkilerin en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Gül'ün Yönetiminde Toplantılar Gerçekleşti

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Vali Davut Gül başkanlığında, ilk olarak Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, depremin etkilerini azaltma çalışmaları değerlendirildi ve ilçe kriz merkezinde yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar alındı.

Daha sonra, Vali Gül, Büyükçekmece'de de incelemelerde bulunarak, burada bulunan afet koordinasyon merkezinde de toplantı düzenledi. Burada da depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi. Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.