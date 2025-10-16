İstanbul'da 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Başladı

Malatya'nın kültürünü ve yöresel lezzetlerini sergileyen 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı; etkinlik 19 Ekim'e kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 14:50
İstanbul'da 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Başladı

İstanbul'da 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Başladı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda ziyaretçileri bekliyor

Malatya'nın kültürünü, tarihini ve yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda açıldı.

Etkinlik, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenleniyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Şehrin kültürel ve gastronomik zenginliğini yansıtan organizasyon, hem İstanbul'daki Malatyalıları hem de kültür meraklılarını bir araya getiriyor.

MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, burada Malatya'ya dair her şeyin görülebileceğini belirterek, "Yöresel ürünlerimiz, en büyük markamız tabii ki kayısı. Malatya Valiliğimiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz şehrin tanıtımıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Yerel ve uluslararası sanatçılarımız 4 gün boyunca burada sahne alacaklar."

Etkinlik, Malatya'nın kültürel ve gastronomik değerlerini sergileyerek ziyaretçilere şehrin lezzetlerini tatma ve kültürünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Malatya'nın kültürünü, tarihini ve yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan 7. Geleneksel Malatya...

Malatya'nın kültürünü, tarihini ve yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda başladı. Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenlenen tanıtım günleri, 19 Ekim'e kadar sürecek. MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, açıklamalarda bulundu.

Malatya'nın kültürünü, tarihini ve yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan 7. Geleneksel Malatya...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
3
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
4
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
5
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
6
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?