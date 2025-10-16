İstanbul'da 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Başladı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda ziyaretçileri bekliyor

Malatya'nın kültürünü, tarihini ve yöresel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan 7. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda açıldı.

Etkinlik, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından düzenleniyor ve 19 Ekim'e kadar sürecek. Şehrin kültürel ve gastronomik zenginliğini yansıtan organizasyon, hem İstanbul'daki Malatyalıları hem de kültür meraklılarını bir araya getiriyor.

MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş, burada Malatya'ya dair her şeyin görülebileceğini belirterek, "Yöresel ürünlerimiz, en büyük markamız tabii ki kayısı. Malatya Valiliğimiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz şehrin tanıtımıyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Yerel ve uluslararası sanatçılarımız 4 gün boyunca burada sahne alacaklar."

Etkinlik, Malatya'nın kültürel ve gastronomik değerlerini sergileyerek ziyaretçilere şehrin lezzetlerini tatma ve kültürünü keşfetme fırsatı sunuyor.

