İstanbul'da 75 Yaşındaki Demans Hastası Kadın Dolandırıldı: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 75 yaşındaki demans hastası bir kadının dolandırılmasına ilişkin üç zanlı tutuklandı. Olay, mağdur Sahavet K. (75) ve ona bakan bakıcısı arasında meydana geldi. Dolandırıcılık iddiaları üzerine, 25 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayetle harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı bir çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurun banka hesabındaki 3.5 milyon lirayı çeken şüphelinin, kadının evini icra yoluyla satmaya çalıştığını tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 16 Temmuz'da gerçekleştirdikleri operasyonda, kadının bakıcılığını üstlenen Harun E. (42) ile olaya karıştıkları belirlenen S.Y. (54) ve A.T. (39) gözaltına aldı. Gözaltındaki S.Y.'nin daha önce çeşitli suçlardan 6 kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, Harun E.'nin 3 yıl önce 84 yaşındaki karısının ölümünden dolayı miras davasıyla ilgili televizyon programlarına katıldığı da ortaya çıktı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı. Olayın ardından Sahavet K.'ye vasi olarak atanan Meral Gemici, gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Gemici, 1986'dan beri tanıdığı mağdur Sahavet K. ile çok yakın olduklarını, ancak son üç yıldır kayınvalidesine baktığı için sık sık görüşemediklerini belirtti:

"Mağdurla telefonla konuştuğumuzda gayet iyi gibiydi. Ancak daha sonra telefonlarına ulaşamadık. Eşimle evine gittiğimizde iç çamaşırları bile üstünde yoktu, ev inanılmaz kötüydü. Hemen Sahavet teyzeyi koruma altına aldık."

Gemici, evde temizlik yaparken icra kağıtları ve Sehavet K.'nin fotoğraflarının arkasında yazılar bulduklarını söyledi. Yazılarda, "Eve kilitlediler beni, paralarımı aldılar, yardım" ifadeleri yer alıyordu. Yapılan şikayetler sonucunda İlgili emniyet güçlerinden büyük destek aldıklarını vurgulayan Gemici, şunları ekledi:

"Tek istediğim; bütün mahallemizdeki yaşlılarımıza, annelerimize, babalarımıza sahip çıkalım."

İstanbul'da 75 yaşındaki demans hastası kadının dolandırılmasına ilişkin bakıcı ile olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.