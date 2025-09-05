DOLAR
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)

İBB, 2025-2026 eğitim yılı başlangıcında 8 Eylül Pazartesi günü 06.00-16.00 arası İBB toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ila 16.00 arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Uygulama ve sefer düzenlemeleri

Açıklamaya göre okulların açılacağı gün şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım uygulanacak. Ayrıca, okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

Trafik ve servis düzenlemeleri

Kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için zabıta ekipleri trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak. Okul servis araçları, ilk gün için İSPARK'ın 112 otoparkını ücretsiz kullanabilecek.

Etkinlikler

İBB ayrıca 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi.

