İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi toplu ulaşım ücretsiz (06.00-16.00)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 8 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ila 16.00 arasında İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Uygulama ve sefer düzenlemeleri

Açıklamaya göre okulların açılacağı gün şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım uygulanacak. Ayrıca, okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

Trafik ve servis düzenlemeleri

Kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için zabıta ekipleri trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak. Okul servis araçları, ilk gün için İSPARK'ın 112 otoparkını ücretsiz kullanabilecek.

Etkinlikler

İBB ayrıca 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi.