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İstanbul'da 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı Tanıtıldı

9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, basın toplantısıyla tanıtıldı. Zengin içeriği ve katılımcıları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:56
İstanbul'da 9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı Tanıtıldı

9. Uluslararası Arapça Kitap Fuarı'na Dair Detaylar

İstanbul, 2023 – 9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, bu yıl zengin programı ve önemli katılımcıları ile dikkat çekiyor. Fuara dair basın toplantısı düzenlendi ve etkinliğin içerikleri hakkında bilgi verildi.

Fuarda Neler Bekleniyor?

Etkinlik, çeşitli yayınevlerinin ve yazarların katılımıyla, Arapça kitapların tanıtılacağı bir platform sunacak. Fuarın hedefi, Arapça dilinin ve kültürünün tanıtımını güçlendirmek.

Basın Tanıtımında Öne Çıkanlar

Basın toplantısında konuşan Fuayr Yöneticisi Ali Temiz, "Bu yılki fuar, Türk ve Arap edebiyatını bir araya getirmek için önemli bir fırsat sunuyor" dedi. Özellikle genç yazarların katılımı ve eserleri konusunda eğitim atölyelerinin düzenleneceğini belirtti.

Katılımcılar İçin Daha Fazla Olanak

Fuar boyunca düzenlenecek etkinliklerde panel tartışmaları ve kitap imza günleri gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Katılımcılar, Arapça kitapların zengin dünyası ile buluşma şansı elde edecekler.

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