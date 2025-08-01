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İstanbul'da 90'lar Festivali Coşkusu Başladı

İstanbul'daki 90'lar Festivali, nostaljik anılarla dolu etkinlikleri ve ücretsiz giriş imkanıyla katılımcıları geçmişe götürüyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 21:52
İstanbul'da 90'lar Festivali Coşkusu Başladı

İstanbul'da Nostaljik Bir Yolculuk: 90'lar Festivali

İstanbul'da düzenlenen 90'lar Festivali, katılımcılara unutulmaz anılarla dolu bir yolculuk sunuyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen festival, müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar birçok etkinliği bir araya getiriyor.

Geçmişe Dönüş: 90'lar Bakkalı ve Nostalji Müzesi

Avcılar Denizköşkler sahilinde yer alan Dreampark'ta yapılan festival, 1990'larda çocukluğunu ya da gençliğini yaşayanlar için adeta bir zaman tüneli oluşturuyor. Katılımcılar, 90'lar dönemine ait ürünlerin sergilendiği 90'lar Bakkalı'nı ziyaret ederek, Nostalji Müzesi'nde geçmişe dair duygusal bir yolculuğa çıkabiliyor.

Dreampark’ın Vahşi Atmosferi

Festivalle ilgili bilgi veren Dreampark İstanbul Kurumsal İletişim Müdürü Vahit Mahmat, tesisin 2024 yılında kurulduğunu belirterek, "Yepyeni bir gösteri ve sanat merkeziyiz. 1990'lı yılların özlemini duyan herkese o günleri yaşatabilmek için farklı bir konsept hazırladık" dedi. Mahmat, festivalde 90'ların ünlü sanatçılarının sahne alacağını da vurguladı.

Etkinlikler ve Gösteriler

Festivalde katılımcılar, dönemin ruhunu yeniden yaşamak için çeşitli etkinliklere katılabilir. 1990’lı yıllara ait polis aracı ve trafik polisi gibi sembol isimler de festivalde yer almakta. Ayrıca, nostaljik klasik araçlar da sergileniyor.

Festival boyunca sokak lezzetleri, alışveriş stantları ve lunapark alanı da misafirleri bekliyor. İlk günde Sihirbaz Mendokan performans sergilerken, şarkıcı Savaş Aşık konser verdi. Gelecek günlerde ise DJ Bitter ile 90'lar Partisi düzenlenecek ve Çelik müzikseverlerle buluşacak. Festivalin kapanışında ise akşam saatlerinde pandomim gösterisi ile Ayna Grubu konser verecek.

Unutulmaz anılarla dolu bu festival, geçmişin eğlencesini günümüzde tekrar yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli...

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "90'lar Festivali" başladı. Avcılar Denizköşkler sahilindeki Dreampark'ta düzenlenen festival, 1990'larda çocuk ya da genç olan kuşaklar için bir zaman tüneli sunarken, yeni nesillere de o dönemin kültürünü eğlenceli bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli...

Müzikten sokak kültürüne, çocukluk hatıralarından sahne performanslarına kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı "90'lar Festivali" başladı. Avcılar Denizköşkler sahilindeki Dreampark'ta düzenlenen festival, 1990'larda çocuk ya da genç olan kuşaklar için bir zaman tüneli sunarken, yeni nesillere de o dönemin kültürünü eğlenceli bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

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