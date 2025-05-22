İstanbul'da Afet Risk Yönetimi İçin Önemli Çalıştay Gerçekleştirildi

İstanbul'da, afetlerle mücadelede koordinasyon, dayanıklılık ve işbirliği artırmayı hedefleyen önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Afet Platformu tarafından düzenlenen "Afet Risk Yönetiminde Öğrenilmiş Dersler Çalıştayı", 65 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.

Bu çalıştay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) koordinasyonunda, İstanbul’da bir otelde yapıldı. Çeşitli kamu kurumları, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı etkinlikte, afet risklerinin azaltılması ve daha kapsayıcı müdahale mekanizmalarının geliştirilmesi için deneyimler paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, çok paydaşlı toplantıların önemine vurgu yaptı. Özener, tüm kurumların, kamu, sivil toplum ve özel sektör dahil, afet riskleri konusunda sürekli iletişim ve koordinasyon sağlamasının herkesin bireysel sorumluluğu olduğunu belirtti.

STGM Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay, Türkiye’de nüfusun yüzde 70’inin afet riski altındaki bölgelerde yaşadığını ifade ederek, iklim krizi ve kentsel politikaların afet riskini artırdığını aktardı. Abay, sivil toplumun afet riskine karşı daha güçlü bir aktör olması gerektiğini vurguladı.

Afet Platformu Genel Sekreteri Sevim Kahraman da çalıştayın, afet risk yönetiminde edinilen derslerin paylaşılması ve gelecekteki işbirliklerinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Çalıştay süresince, Afet Platformu tarafından kurulan tematik komisyonların tanıtımları yapıldı ve çeşitli kurumlar tarafından yürütülen projeler kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul'da, afetlerle mücadelede koordinasyon, dayanıklılık ve işbirliğini artırmak amacıyla 65 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Afet Platformu tarafından "Afet Risk Yönetiminde Öğrenilmiş Dersler Çalıştayı" düzenlendi. AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, çalıştaya katılarak konuşma yaptı.

İstanbul'da, afetlerle mücadelede koordinasyon, dayanıklılık ve işbirliğini artırmak amacıyla 65 sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Afet Platformu tarafından "Afet Risk Yönetiminde Öğrenilmiş Dersler Çalıştayı" düzenlendi. AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, çalıştaya katılarak konuşma yaptı.