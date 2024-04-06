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İstanbul’da aile faciası: Annesini ve abisini öldürdü, diğerlerini ağır şekilde yaraladı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Aile bireyleri ile tartışan Yusuf Fırat, annesi ve abisini öldürürken, babası ve kız kardeşini ise ağır şekilde yaraladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 15:37
İstanbul’da aile faciası: Annesini ve abisini öldürdü, diğerlerini ağır şekilde yaraladı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yer alan Veysel Karani Mahallesi’nde kan dondurucu bir aile faciası yaşandı. Nedeni henüz belli olmayan bir sebepten aile bireyleri ile tartışan Yusuf Fırat, silahla annesi ve abisini öldürürken, babası ve kız kardeşini de ağır şekilde yaraladı. Evden gelen silah seslerini duyan komşular ise polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Polis ekipleri, silah seslerinin duyulduğu eve girdiğinde Yusuf Fırat’ın kendini de vurarak yaraladığını tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde anne Sabiha Fırat’ın ve abi Bilal Fırat’ın öldüğü belirtildi. Baba Murat Fırat ve kız kardeş Zehra Fırat ise ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralanan şüpheli ve diğer 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken cenazeler Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi.

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