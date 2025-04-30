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İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %76'yı buldu. Kadıköy-Kartal arasında ve TEM Otoyolu'nda ağır ilerlemeler kaydediliyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:24
İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul, haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerine girdiğinde, bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Özellikle Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Kartal arasında her iki yönde araç trafiğinde önemli bir sıkışıklık yaşanıyor. Pendik'ten Tuzla'ya kadar olan kesimde de çift yönlü trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Acıbadem'den Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Pendik'ten Ümraniye'ye kadar yoğunluk kaydediliyor. Ayrıca, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yapan sürücüler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Altunizade'ye kadar uzanan bir trafik sıkışıklığı mevcut.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise girişten Kağıthane'ye kadar olan bölümde her iki yönde yoğun seyir gözlemleniyor. Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçların ağır ilerlediği bilgiler arasında.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Zeytinburnu'ndan Avcılar'a kadar olan bölgede araçların yavaş hareket ettiğini belirtmek gerekiyor. Özellikle Mecidiyeköy mevkisi ve Haliç Köprüsü-Mecidiyeköy istikametinde de yoğun trafik yaşanıyor.

İş çıkışı saatlerinin etkisiyle, toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk meydana getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu %76'ya kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda %72, Anadolu Yakası'nda ise %80 olarak ölçülüyor.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu...

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu...

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

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