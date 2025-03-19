İstanbul'da Akşam Trafik Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu Yaşanıyor

İstanbul, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğun bir trafik sıkışıklığı yaşıyor. Mesaisini tamamlayan vatandaşların iftara yetişme telaşı, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda araçların güçlükle ilerlemesine neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda Trafik Sıkışıklığı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ ve Haliç yönünde, Yenibosna, Merter ve Mecidiyeköy'de araçlar yavaş seyrediyor. Çağlayan ile Okmeydanı arasında ve TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde de trafik yoğunluğu gözlemleniyor.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ve Kartal bölgelerinde trafikte aksamalar yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir, Dudullu ve Samandıra mevkilerinde sıkışıklık devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

Toplu Taşıma Hizmetlerinde Aksamalar

Öte yandan, bazı otobüs durakları ile metrobüs ve tramvay istasyonlarında da yolcuların sıra nedeniyle araçlara binmekte zorluk çektiği bildiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde %71'e kadar çıktı.