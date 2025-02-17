İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Taksi Kamerada Görüntülendi

İstanbul'da bir taksinin, hasta taşıyan ambulansa yol vermemesi tartışmalara neden oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklerken arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermedi. Ambulans şoförü, aracında hasta bulunduğunu anons etmesine rağmen taksi sürücüsü beklemeye devam etti.

Ambulansın yeşil ışığının yanmasıyla taksi sürücüsü yoluna çıktı. Olay anı, ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, taksi sürücüsünün arkasında bekleyen ambulansa yol vermediği anlar net bir şekilde görüntüleniyor.