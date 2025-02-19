İstanbul'da 'Ballet For Life' Gösterisi: Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat

Maurice Bejar'ın koreografisiyle 'Ballet For Life', 7-8 Mart'ta İstanbul'da sahnelenecek ve büyük ilgiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:53
İstanbul'da 'Ballet For Life' Gösterisi: Sanatseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Fırsat

'Ballet For Life' Gösterisi İstanbul'da Sahnelenecek

Türkiye'de ilk kez sahnelenecek olan "Ballet For Life" gösterisi, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü koreograf Maurice Bejar tarafından yaratılan bu muhteşem gösteri, Queen ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın müzikleri eşliğinde Bejart Ballet Lausanne topluluğu tarafından sahnelenecek.

Yoğun İlgi Sonrası Ek Gösterim

Bejart Ballet Lausanne topluluğu, gösteriye gösterilen yoğun ilgi sebebiyle İstanbul programına üçüncü bir performans ekledi. İlk gösterim 7 Mart saat 20.30'da, takip eden gün ise iki seans olarak saat 14.30 ve 20.30'da Volkswagen Arena'da gerçekleşecek.

Bir Efsanenin Hikayesi

1987 yılında Maurice Bejart tarafından kurulan Bejart Ballet Lausanne, "Ballet For Life" gösterisini ilk kez Ocak 1997'de Paris'teki Theatre de Chaillot'da sahneledi. O tarihte Madame Chirac, Elton John, ve Queen grubunun hayatta kalan üyeleri John Deacon, Brian May, ve Roger Taylor da etkinliğe katılmıştı. 30 yıl boyunca şu ana kadar 400'den fazla performansla dünya çapında seyirciyle buluştu.

Bilet Satışları Hızla Tükendi

Göstereceğin ilk performansına ait biletler, sadece 10 gün içinde tükendi. Eklenen ikinci performansın biletleri de tamamen satıldı. Son seans biletlerine ise Biletinial üzerinden ulaşma imkanı bulunuyor.

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