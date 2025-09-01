DOLAR
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı %39,98'e Düştü — Su Tasarrufu Uyarısı

İstanbul'da baraj doluluk oranı %39,98'e geriledi. Uzmanlar uzun süreli yağış gerektiğini ve tasarruf çağrısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:49
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı %39,98'e Düştü

HÜSEYİN KUL - İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları %39,98 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl 15 Nisan'da %82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak hava ve artan su tüketiminin etkisiyle düşmeye devam etti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla %39,98 olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki su miktarları şu şekilde ölçüldü: Ömerli %35,39, Darlık %52,71, Elmalı %59,43, Terkos %45,08, Alibey %24,03, Büyükçekmece %41,52, Sazlıdere %37,68, Istrancalar %32,91, Kazandere %19,37, Pabuçdere %30,91.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 347,01 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 337,54 kilogram oldu.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 409,78 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 3 milyon 498 bin metreküp su tüketimi yaşandı. Şehre verilen suyun 229 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 269 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre 1 Eylül'de baraj doluluk oranları: 2015 %68,61, 2016 %52,54, 2017 %62,38, 2018 %61,71, 2019 %58,67, 2020 %46,88, 2021 %57,74, 2022 %58,06, 2023 %28,97, 2024 %45,79 ve 2025 %39,98.

İTÜ'lü Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Uzun süre yağış gerekiyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, son 10 yılda İstanbul'a su sağlayan barajların 1 Eylül'de %40'ın altına yalnızca 2023 yılında düştüğüne dikkat çekti. Bugünkü oranın son 10 yıldaki en düşük ikinci seviye olduğunu belirten Toros, İstanbul'da günlük su tüketiminin yaz döneminde zaman zaman 3,5 milyon metreküp'ü geçtiğini vurguladı.

Toros, "Kentte haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma oldu hem de suya olan ihtiyaç arttı. Son iki yıldır Marmara Bölgesi son derece kurak geçiyor. Dolayısıyla barajlardaki su seviyesi de hızla düşüyor. Kısa süreli yağışlar toprak sıcak olduğu için barajlara pek etki etmiyor, buharlaşıp gidiyor. Barajlara suyun gelmesi için peş peşe uzun süre yağış olması gerekiyor." diye konuştu. Şu anda kentte yağış gözükmediğini belirten Toros, su sıkıntısı çekilmemesi için tasarruf seferberliği başlatılması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek: "Yüz yılın en kurak ikinci yazı"

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise hiç yağmur yağmaması durumunda İstanbul'un yaklaşık 3 aylık suyunun kaldığını söyledi. Kente mayıs ayından beri yaklaşık 3 aylık dönemde 14,4 kilogram yağış düştüğünü dile getiren Tek, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 100 yıllık süreçte bu rakamın altında sadece 2004 yılında 7 kilogram yağış olduğunun görüldüğünü belirtti.

Tek, "Bu yaz dönemi, son 100 yılda en az yağışın olduğu ikinci en kurak yaz oldu." ifadelerini kullandı. İstanbulların önümüzdeki dönemde de kuraklıkla karşılaşabileceğini belirten Tek, mevsimsel tahminlere göre Eylül, Ekim ve Kasım aylarında yağışların normal değerlerin altında, Aralık ve Ocak'ta ise normal veya normal üstü değerlere dönmeye başlayacağını söyledi. Tek, "İzmir ve Ankara su krizine girmeye başladı. İstanbul'un da su krizine girme olasılığı çok yüksek gözüküyor." uyarısında bulundu.

Uzmanların ortak çağrısı, su kaynaklarının korunması ve halkın tasarruf bilincinin artırılması yönünde.

