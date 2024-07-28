İstanbul'da Baraj Doluluk Oranı Endişe Veriyor

İstanbul Barajlarındaki Su Doluluk Oranı Düşmeye Devam Ediyor

Sıcak yaz günlerinde artan su tüketimi İstanbul'un su kaynaklarını tehdit ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, şehirdeki barajların doluluk oranı %59,49'a geriledi. Bu durum, megakentin su ihtiyacını karşılayabilme kapasitesinin giderek düştüğünü gösteriyor.

Barajlarda Su Oranları

Bugün itibarıyla barajlardaki su seviyeleri şu şekildedir:

Alibey: %28,08

Büyükçekmece: %56,23

Darlık: %61,38

Elmalı: %64,17

Istrancalar: %39,67

Kazandere: %30,85

Pabuçdere: %41,33

Sazlıdere: %53,98

Terkos: %72,82

Ömerli: %65,11

Bu yıl Melen ve Yeşilçay’dan toplam 320 milyon metreküp su alındı. Ancak, kente verilen içme suyu miktarı 654 milyon metreküpü buldu. Yıl boyunca barajlara düşen yağış ise metrekare başına 359,68 kilogram olarak gerçekleşti.

İstanbul'daki Su İhtiyacı ve Geçmiş Veriler

İstanbulluların su tüketimi dün itibarıyla 3,25 milyon metreküp oldu. Bu miktarın 1,18 milyon metreküpü regülatörlerden, 2 milyon metreküpü ise barajlardan karşılandı. İSKİ’nin verilerine göre, son on yıldaki doluluk oranları çeşitli seviyelerde değişim gösterdi. 2023 yılındaki su miktarı, geçmiş yıllara göre endişe verici bir seviyede bulunuyor.

Uzman Görüşü: Su Tasarrufu Hayati Öneme Sahip

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki doluluk oranlarının düşüşünün ciddi bir kuraklık belirtisi olduğunu ifade etti. Yağışların yıllara göre değiştiğini belirten Toros, "Gelecek günlerde su tasarrufuna yönelik alınacak önlemlerin herkes tarafından dikkate alınması gerekiyor," dedi.

Prof. Toros, su tasarrufunun yolları hakkında önerilerde bulundu. Özellikle yaz aylarında duş alırken kullandığımız su miktarını azaltmanın önemi vurgulandı. Ayrıca, sifon kullanımı konusunda daha kontrollü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Su Tasarrufu İçin Öneriler

Su kaynaklarının sınırlı olduğu vurgusu yapan Toros, özellikle damla damla akan muslukların sularının bile dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Herkesin su tasarrufuna katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Toros, "Yuvarlak hesapla İstanbul'un barajlarında yeterince su bulunmadığı bir gerçektir. Bu bağlamda tasarruf yapmanın önemi her geçen gün artıyor," diye ekledi.

Son olarak, yaz aylarında su tasarrufunun yalnızca bireyler için değil, şehir genelindeki su ihtiyacının karşılanması açısından da kritik olduğu vurgulandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına indi. Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 59,49 olarak ölçüldü. Su miktarı; Alibey'de yüzde 28,08, olarak kaydedildi.