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İstanbul'da Başkan Vekili Seçimleri Tamamlandı

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar’da başkan vekili seçimleri sonuçlandı, yolsuzluk iddiaları gündemi sarstı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 14:59
İstanbul'da Başkan Vekili Seçimleri Tamamlandı

İstanbul'da Başkan Vekili Seçimleri Tamamlandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerinde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonucu görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine yapılan başkan vekili seçimleri başarıyla tamamlandı.

Gaziosmanpaşa'da, belediye başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından yapılan meclis oylaması ile AK Partili Eray Karadeniz başkan vekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Özgür Çelik, seçimlerin demokratik iradeye uygun yapılmadığını savundu.

CHP'nin Eleştirileri

Çelik, 31 Mart seçimlerinin sonucuna dikkat çekerek, "Burada milli irade tecelli etmiştir" ifadesinde bulundu. Gaziosmanpaşa'da yaşanan gelişmelerin hukuksuzluk olduğunu iddia eden Çelik, "Bu süreçte yaşananlar, millet iradesinin gaspı niteliğindedir" diye ekledi.

AK Parti Cephesi

Aynı gün AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li yetkililerin açıklamalarını yanıtladı. Özdemir, bir yolsuzluk iddiası nedeniyle tutuklanan Bahçetepe'nin ardından meclis iradesinin tecelli ettiğini belirtti. "Milletin iradesinin şekillendirdiği bu mecliste bir seçim gerçekleşti, Eray Karadeniz artık başkan vekilidir" ifadesini kullandı.

Yeni Dönem ve Beklentiler

Karadeniz'in, Gaziosmanpaşa halkının verdiği yetkiyi en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancını dile getiren Özdemir, 16 CHP'liden oluşan meclis üyesinin katkısının da önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yargısal sürecin sonuçlanmasının ardından kamuoyunun süreç hakkında daha fazla bilgiye sahip olacağını sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, İstanbul'daki bu başkan vekili seçimleri, yerel yönetimlerin geleceğini etkileyen önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında...

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmalarının ardından yerlerine başkan vekili seçimleri tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (fotoğrafta), Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekilliğine seçilen AK Partili Eray Karadeniz ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında...

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında tutuklanıp görevden uzaklaştırılmalarının ardından yerlerine başkan vekili seçimleri tamamlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (fotoğrafta), Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekilliğine seçilen AK Partili Eray Karadeniz ile birlikte basın açıklaması yaptı.

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