İstanbul'da Bu Hafta Etkinlik Takvimi: Konserler, Sergiler ve Tiyatrolar

Haftanın Öne Çıkan Etkinlikleri

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşuyor. Zorlu PSMde bugün "Olağan Şüpheliler" (The Usual Suspects) filmi, 14 Eylülde ise "Güzel Son" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Festival ve açıkhava etkinlikleri de hafta boyunca yoğun bir program sunuyor.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi programı hafta boyunca dikkat çekiyor: 10 Eylül'de Teoman, 11 Eylül'de Gülşen, 12 Eylül'de Aşkın Nur Yengi ve Sinema Senfoni Orkestrası, 13 Eylül'de Fatma Turgut, 14 Eylül'de ise "The Godfather Live in Concert" sahneleniyor.

Sevcan Orhan 12 Eylül'de Mahsus Sahne'de konser verecek. Tunuslu müzisyen Emel Mathlouthi 14 Eylül'de BtcTurk Vadi Açıkhava'da sahne alacak. "5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali" kapsamında 11 Eylül'de "Festival Buluşması Özel Konseri", 14 Eylül'de "Stockholm Syndrome Ensemble" konserleri dinleyiciyle buluşacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da 13 Eylül'de Blok3, 14 Eylül'de "Şimdi 90'lar" konserleri, Yıldız Tilbe ise 14 Eylül'de Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

Tiyatro ve Sinema

AKM (Atatürk Kültür Merkezi)'nde sinema programı yoğun: 8-11 Eylül tarihlerinde "Gülizar", 12-14 Eylül tarihlerinde "Ölü Mevsim" filmleri izlenebilecek.

Festibağ 2025, konserler, atölyeler ve çeşitli aktivitelerle 13-14 Eylül'de Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

Sergiler

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından hazırlanan "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri 15 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Macar Kültür Merkezi'nde "Evreka! Macar Dehaların İzinde" adlı sergi 11 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında görülebilecek. Jale Yavuz'un 45. sanat yılına özel "Sessiz Hikayeler" sergisi yarın AKM Müzik Platformu'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Paul Hitter'ın "Uzaktan Akraba" sergisi Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde; eserlerde Mimar Sinan'dan Yunus Emre'ye, Piri Reis'ten Karagöz'e kadar geniş bir tarihsel seçki izleyiciye sunuluyor. Klasik Sanatlar Vakfı'nın hazırladığı "1001 Eserle Klasik Sanatlar" sergisi Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde ziyaret edilebiliyor.

"Basınç Altında Suyun Üstünde" adlı grup sergi, Arter'de 11 Ocak 2026'ya kadar; "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi Taksim Sanat'ta 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi 1 Ekim'e kadar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'ndeki "İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi ise 21 Kasım'a dek devam ediyor.

İstanbul Modern, Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Salt Galata'daki "Karanlık Dünya" sergisi küratör Gülce Özkara tarafından 14 Aralık'a kadar, Meşher'deki "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Deniz Doğruyol'un "Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum" sergisi Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebiliyor.