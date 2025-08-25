İstanbul'da Bu Hafta: Konser, Sergi ve Tiyatro Rehberi

İstanbul'da Bu Hafta Kültür ve Sanat Programı

İstanbul, bu hafta geniş bir yelpazede konser, sergi, tiyatro ve film gösterimleriyle sanatseverleri buluşturuyor. Şehir genelinde hem açık hava etkinlikleri hem de salon ve galeri programları öne çıkıyor.

Sinema ve Tiyatro

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)nde bugün, yarın, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Köpekle Kurt Arasında, 29-31 Ağustos tarihlerinde ise Parmaklıklar Ardında İki Kadın filmleri izleyiciyle buluşacak.

Süt Kardeşler oyunu yarın Maximum Uniq Açık Hava'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Konserler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde program yoğun: bugün Yaşar, 26 ve 27 Ağustos'ta Khruangbin, 28 Ağustos'ta Yıldız Tilbe, 29 Ağustos'ta Derya Bedavacı, 30 Ağustos'ta Sıla ve 31 Ağustos'ta Hakan Altun sahne alacak.

Ece Seçkin 29 Ağustos'ta, Berkay ise 31 Ağustos'ta BtcTurk Vadi Açıkhava'da dinleyiciyle buluşacak.

AKM'de 29 Ağustos'ta Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası İstanbul Konseri, 30 Ağustos'ta ise Zafere Doğru konserleri gerçekleştirilecek.

"Balık Ekmek Caz" serisi kapsamında Emin Fındıkoğlu ve Orkestrası 29 Aralık'ta Bebek'ten kalkacak vapurda müzikseverlerle buluşacak.

Yeni Türkü 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı konserinde Terminal Kadıköy'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Burgazada Caz Günleri, 29-31 Ağustos tarihlerinde Cennet Bahçesi'nde dinleyicilere sunulacak.

Sergiler

Kalp Hizası sergisi, ressam Cemal Toy'un yaklaşık 40 yıla uzanan sanat yolculuğunu yansıtıyor ve AKM Galeri'de 7 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

1001 Eserle Klasik Sanatlar sergisi Klasik Sanatlar Vakfı tarafından hazırlanmış olup Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde ziyaret edilebiliyor.

Gölgesiz İzler, Doç. Dr. Şehnaz Biçer'in 38 yıllık sanat serüvenini yansıtıyor ve Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 8 Eylül'e kadar görülebilecek.

Ay Tozunda Yürür Gibi sergisi, İBB Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle Taksim Sanat'ta 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla sergisi, Galata Kulesi'nin üçüncü katında yer alıyor ve 1 Ekim'e kadar açık olacak.

10 Miras sergisi, seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ile öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor ve Galeri Eyüpsultan'da 5 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul'un Aydınlık 100'ü sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam ediyor.

İstanbul Modern, Ali Kazma'nın Aklın Manzaraları başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor; sergi sanatçının 2010'lu yıllardan bu yana kitap, kütüphane, edebiyat ve yazı kültürü üzerine ürettiği video ve fotoğraf çalışmalarını bir araya getiriyor.

Karanlık Dünya sergisi, küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği bir program olarak Salt Galata'da 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Hikaye İstanbul'da Geçiyor sergisi, Meşher'de 16. yüzyıldan bugüne İstanbul temsillerini odağına alıyor ve 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Basınç Altında Suyun Üstünde adlı grup sergisi; resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralardan toplam 33 yapıtla Arter'de 11 Ocak 2026'ya kadar ziyarete açık.

Küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum sergisi Ataköy Baruthane'de 25 Ocak 2026'ya kadar gezilebilecek.

Hafta boyunca etkinlik takvimini takip ederek bilet ve ziyaret saatlerine göre plan yapmak, tercih edilen etkinlikleri kaçırmamak için önerilir.