İstanbul'da Bu Hafta: Konser, Tiyatro ve Sergi Rehberi

İstanbul'da Bu Hafta Kültür ve Sanat Takvimi

Genel Bakış

İstanbul bu hafta geniş bir etkinlik programıyla sanatseverleri bekliyor. Konserler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve sergiler kent genelinde izleyiciyle buluşuyor.

Tiyatro ve Gösterimler

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 20-21 Ağustos tarihlerinde Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, 23-24 Ağustos tarihlerinde Tartuffe oyunu sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde 18-21 Ağustos tarihlerinde Ölü Mevsim, 22-24 Ağustos'ta Köpekle Kurt Arasında filmi ve 23-24 Ağustos'ta Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik oyunları izleyiciyle buluşacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da 20 Ağustos'ta Aydınlıkevler oyunu sahnelenecek.

Zorlu PSM'de bugün Vahşi Robot, 21 Ağustos'ta Soysuzlar Çetesi ve 24 Ağustos'ta Gladyatör 2 filmleri gösterilecek.

Konserler

Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da yeni albümünün dünya prömiyeri için sahne alacak. Yusuf, konser gelirlerinin belirli bir kısmını Filistin ve Gazze'deki insani krize destek amacıyla bağışlayacak.

KüçükÇiftlik Park'ta 21 Ağustos'ta Fransız grup L'Imperatrice, 24 Ağustos'ta Bosna Hersekli grup Dubioza Kolektiv performans sergileyecek.

Rafet El Roman 23 Ağustos'ta Mahsus Sahne'de konser verecek. BtcTurk Vadi Açıkhava'da 23 Ağustos'ta Zeynep Bastık sahne alacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da yarın Levent Yüksel, 23 Ağustos'ta ise Ercan Saatçi ile Çok Akustik konserleri izleyiciyle buluşacak.

Sergiler

Cemal Toy'un 40 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu yansıtan Kalp Hizası sergisi 23 Ağustos'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de açılacak.

Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla sergisi 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Galeri Eyüpsultan'da seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan 10 Miras sergisi 5 Eylül'e kadar görülebilir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde İstanbul'un Aydınlık 100'ü sergisi 21 Kasım'a dek devam ediyor.

İstanbul Modern'de Ömer Uluç seçkisine yer veren Ufuk Çizgisinden Öteye sergisi 12 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Salt Galata'da küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği Karanlık Dünya sergisi 14 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Meşher'de sunulan Hikaye İstanbul'da Geçiyor sergisi, 16. yüzyıldan günümüze İstanbul temsillerini odağına alıyor ve 18 Ocak 2026'ya kadar açık.

Arter'deki grup sergisi Basınç Altında Suyun Üstünde 33 yapıtla 11 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebiliyor.

Ataköy Baruthane'de küratörlüğünü Ceylan Önalp'in üstlendiği, sanatçı Deniz Doğruyol'un Bir Kere Oldum, Bin Kere Doğdum sergisi 25 Ocak 2026'ya kadar açık.

Haftalık programınıza göre bilet ve seans bilgilerini mekanların resmi kanallarından kontrol etmenizi öneririz.