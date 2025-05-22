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İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

İstanbul'da özel halk otobüsleri ekonomik kriz nedeniyle bugün sefer yapmayacak. İBB, hak edişlerini ödemediği için sorunlar başladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:25
İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) aylardır **hak edişlerini** alamayan özel halk otobüsleri, yarın kontak kapatma kararı aldı. Toplu taşıma araçlarının büyük önem taşıdığı İstanbul'da, bu gelişme birçok vatandaşı etkiliyor.

Özel Halk Otobüsleri Faaliyette Olmayacak

Şehir genelinde **3.041 özel halk otobüsü**, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü muhafaza etmek için sefer düzenlemeyecek. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı **Göksel Ovacık**, Okmeydanı'ndaki basın toplantısında bu durumu duyurdu.

Ovacık, son dört yıldır süregelen düzensiz ve gecikmeli ödemelerin, İBB ile yapılan sözleşmelere rağmen **6 milyar liralık hak edişin** ödenmemesiyle son noktaya ulaştığını vurguladı. “Gelinen noktada akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım onarım giderlerine ve günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir,” diye konuştu.

Ovacık, sözlerine şöyle devam etti: “Bu nedenle 22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüsleri **mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle** işe çıkamayacaklardır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı bir sonuçtur.”

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