İstanbul'da Çakar-Siren ve Emniyet Şeridi İhlali Denetimleri

İstanbul'da Trafik Denetimleri Artıyor

İstanbul'da trafik güvenliği açısından emniyet şeridi ihlali ve usulsüz çakar-siren kullanımı ile ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Polis Ekipleri Uygulama Gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin katılımıyla Bağcılar, Üsküdar ve Kadıköy'de toplamda 4 farklı uygulama noktası oluşturdu.

Denetimlerde D-100 Kara Yolu Hedef Alındı

D-100 kara yolu Yenibosna ve Göztepe mevkilerinde uygulamalara katılan ekipler, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunan ve emniyet şeridini ihlal eden sürücüleri durdurdu.

Sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, bazılarına cezai işlem uyguladı. Bu denetimlerin gün boyunca farklı saatlerde ve yerlerde devam edeceği belirtiliyor. İstanbul'da Trafik Güvenliği İçin Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bakırköy'de uygulama noktası oluşturdu.

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlara yönelik denetim yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Bakırköy'de uygulama noktası oluşturdu.