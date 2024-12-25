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İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde Görülen Sis Manzarası Büyüledi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, Büyük Çamlıca Camisi'ni adeta gizledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:48
İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde Görülen Sis Manzarası Büyüledi

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde etkili olan sis, özellikle Büyük Çamlıca Camisi çevresinde etkileyici görüntülere neden oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte beliren sis, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye gibi ilçelerde havanın puslu hale gelmesine yol açtı.

Üsküdar'da Kısıklı Mahallesi'nde yoğunlaşan sis, kentin ünlü turistik noktalarından Çamlıca Tepesinde de görülmeye başlandı. Sis bulutları, yüksek binaların arasında sürüklenirken, tepe boyunca etkisini sürdürdü.

Büyük Çamlıca Camisi’nin etrafını saran sis, yalnızca minarelerin görünmesine neden oldu. Bu görsel şölen, İstanbul'un doğal güzellikleri arasında yer alarak hem yerel halkı hem de ziyaretçileri etkiledi.

Ayrıca, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, günlük yaşamda da belirgin etkiler yarattı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, sisin etkisi gün boyunca sürmeye devam etti.

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