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İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranmakta olan 215 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 14:45
İstanbul’da çeşitli suçlardan aranan 215 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen ve suçlulara yönelik olan operasyonlarda, 215 şüpheli yakalandı. İstanbul’da yer alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilmiş 750 adreste, 900 ekip ve 1800 personel ile operasyon düzenledi.

Cinayet, dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık, yaralama ve yağma gibi çeşitli suçlardan aranan kişiler için yapılan operasyonlarda 215 kişi yakalandı. Yakalan kişilerden 86 tanesinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerin ve suçluların, işlemleri emniyette devam ediyor.

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