DOLAR
33,95 -0,24%
EURO
37,65 -0,07%
ALTIN
2.802,53 -0,51%
BITCOIN
1.967.332,07 0,5%

İstanbul'da Cuma Sabahı Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Cuma günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı, özellikle okul ve iş trafiği etkili oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:05
İstanbul'da Cuma Sabahı Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Cuma Sabahı Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde belirgin trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Okul saatlerinin başlaması ve işe gidenlerin artmasıyla birlikte şehrin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve onların bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.

Avrupa Yakası’nda Durum

Özellikle Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu Ankara yönünde Haliç Köprüsü girişinde araç trafiği sıkışırken, Edirnekapı ve Zeytinburnu'nda da akış hantal bir seyir izliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında yoğun bir araç trafiği mevcut. Bu arada Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden yolda yoğunluk sürerken, karşı yönde akıcı bir trafik gözlemleniyor.

Anadolu Yakası’ndaki Yoğunluk

Anadolu Yakası’nda ise 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü girişleri ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'nin girişinde de iki yönlü kısmi yoğunluk dikkat çekiyor. D-100 karayolu Altunizade mevkisinde Ankara istikameti açık seyir ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerlemek isteyen araçlar zorlanıyor.

Toplu Taşımada Kalabalıklar

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalıklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde genel trafik yoğunluğu kent genelinde %51, Avrupa Yakası'nda %45, Anadolu Yakası'nda ise %60 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu....

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
ABD'den Türkiye'ye Tarihi Eser İadesi Töreni
3
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
MİT'ten Önemli Başarı: PKK/KCK'nın Mahmur Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi
5
MİT, PKK'nın Mahmur Sorumlusunu Ele Geçirdi
6
Mercek-25 Operasyonlarıyla Ruhsatsız Silah Taşımaya Darbe
7
Isparta'da Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!