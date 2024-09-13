İstanbul'da Cuma Sabahı Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul'da Cuma Sabahı Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde belirgin trafik yoğunluğu gözlemleniyor. Okul saatlerinin başlaması ve işe gidenlerin artmasıyla birlikte şehrin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 karayolu, TEM Otoyolu ve onların bağlantı yollarında yoğunluk meydana geldi.

Avrupa Yakası’nda Durum

Özellikle Avrupa Yakası'nda, D-100 karayolu Ankara yönünde Haliç Köprüsü girişinde araç trafiği sıkışırken, Edirnekapı ve Zeytinburnu'nda da akış hantal bir seyir izliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında yoğun bir araç trafiği mevcut. Bu arada Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden yolda yoğunluk sürerken, karşı yönde akıcı bir trafik gözlemleniyor.

Anadolu Yakası’ndaki Yoğunluk

Anadolu Yakası’nda ise 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü girişleri ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'nin girişinde de iki yönlü kısmi yoğunluk dikkat çekiyor. D-100 karayolu Altunizade mevkisinde Ankara istikameti açık seyir ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerlemek isteyen araçlar zorlanıyor.

Toplu Taşımada Kalabalıklar

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalıklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde genel trafik yoğunluğu kent genelinde %51, Avrupa Yakası'nda %45, Anadolu Yakası'nda ise %60 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.