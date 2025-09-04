İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Tutuklama

Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sonrası jandarmadaki işlemleri tamamlanan 19 yaşındaki Gül, Anadolu Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından şüpheli, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi.

Cenaze

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma vakti Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Ömerli Mahallesi'ndeki restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şüpheli Mustafa Can Gül restoranda yemek yiyen Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kayhan kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Gül'ün, yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak gelen Kayhan ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları, aralarında bu sebeple bir husumet başladığı iddia edildi. Şüphelinin dün akşam işletmeye geldiği sırada olayın gerçekleştiği ve suç aletiyle olay yerinde yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca, şüpheli Gül'ün daha önce kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ile konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirtildi.