İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan Restoranda Bıçaklanarak Öldü

Çekmeköy'de restoranda yemek yerken bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti; şüpheli M.C.G. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 23:26
Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde saat 21.15 sularında meydana gelen saldırı

İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda yemek yediği sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre olay saat 21.15 sularında gerçekleşti. Kayhan'ın yanına, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.C.G. geldi ve Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti; ancak Kayhan kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli M.C.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

