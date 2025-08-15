İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

İstanbul'da 'Daltonlar' suç örgütüne 1676 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 1676 sayfalık iddianame ile 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. İddianamede 2 maktul, 1 mağdur, 78 müşteki ile 69'u tutuklu, 9'u firari olmak üzere 105 şüpheli yer aldı.

Örgüt yapısı ve liderlik

İddianamede, firari örgüt elebaşı Barış Boyunun Türkiye'deki faaliyetleri yönlendirdiği, farklı çalışma alanlarında farklı kişileri yönetici pozisyonlarına atadığı belirtildi. Örgütün silahlı eylem grubunun elebaşlığını ise firari şüpheli Beratcan Gökdemirin yaptığı kaydedildi.

Gökdemir'in Yenibosna'da faal olan ve kendilerine 'Daltonlar' adını veren grubun başında olduğu, bu grubun Barış Boyun adına çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme ve yağma eylemi gerçekleştirdiği iddianamede yer aldı. Ayrıca Gökdemir'in Rusya'da tutuklu olduğu bilinirken, Mart 2024'te Boyun'dan ayrılarak 'Daltonlar'ın elebaşı konumuna geçtiği ifade edildi.

İddianamede, Gökdemir'in ayrılma gerekçesi olarak örgüt içindeki haksız kazanç paylaşımı ile silahların eşit dağıtılmaması gösterildi.

Üyeler, iletişim ve disiplin

Örgütün yönetim kadrosunda Batın Can Gökdemir, Ahmet Mustafa Timo, Bünyamin Yıkar, Murat Özavşar, Murat Küçükyavuz ve Sinan Memi'nin bulunduğu, elebaşına ve yöneticilere mutlak bağlılık ile itaat edildiği, bu kişilere 'Abi' diye hitap edildiği vurgulandı. İddianamede örgüt içinde etkili bir iletişim, savunma ve istihbarat sistematiği bulunduğu kaydedildi.

Örgüt üyelerinin kolluk takibini önlemek amacıyla teknik takip yöntemlerinden kaçındıkları, çoğunlukla telefon kullanmadıkları, olay yerlerine üçüncü kişiler adına tescilli, kiralık ya da çalıntı araçlarla gittikleri belirtildi. Ayrıca yönetim ve üyelerin sürekli üzerinde silah taşıdığına dair tespitleme yapıldı.

Genç üyeler ve sosyal medya etkisi

İddianamede örgütün, üyelerini 15-20'li yaşlardaki gençlerden seçtiği; bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştiği, internet tabanlı dizilerden etkilendikleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla meydan okuma, intikam yeminleri ve özendirici davranışlarda bulundukları ifade edildi. Örgüte katılan gençlerin 'kamikaze dronu' gibi kullanıldığına dair tespitler yer aldı.

Sosyal medyada yurt dışında bulunan elebaşları ve yöneticilerin lüks araç, mekan ve pahalı markalarla yaptıkları silahlı paylaşımlarla gençler üzerinde hayranlık oluşturarak takipçi kazanıldığı, ardından bu takipçilerle yazılı veya görüntülü görüşmeler yapılıp eylemsel kabiliyeti değerlendirilenlerin İstanbul'daki kıdemli üyelerle buluşturulduğu ve örgüt evlerine yerleştirildiği bildirildi.

Eylem stratejileri

İddianamede 'Daltonlar' suç örgütünün üç farklı eylem stratejisi olduğu belirtildi:

1. Maddi durumu iyi iş adamı ve esnafa yönelik haraç, sokak hakkı, koruma parası gibi söylemlerle yağma girişimleri ve haksız menfaat temini,

2. Hasım suç örgütlerine veya müzahir kişi ve işletmelere yönelik silahlı saldırılar,

3. Taşeronluk yöntemiyle maddi menfaat karşılığı üçüncü kişilere yönelik silahlı eylemler.

İddianamede örgütün amaçları arasında cebir ve şiddet kullanarak halkı ve rakip örgüt üyelerini sindirmek, hakimiyet kurmak, intikam almak, İstanbul'da silah ve uyuşturucu ticareti ile hırsızlık, adam öldürme, yaralama ve yağma suçlarını tek elden yürütmek ve mekanları haraca bağlamak yer aldığı kaydedildi.

Ceza istemi ve dava süreci

İddianamede firari şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bünyamin Yıkar, Murat Küçükyavuz ile tutuklu şüpheliler Ahmet Mustafa Timo, Sinan Memi ve şüpheliler Murat Özavşar, Batın Can Gökdemir'in; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "tasarlayarak kasten öldürme", "nitelikli yağma", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "silahla tehdit", "nitelikli hırsızlık", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "resmi belgede sahtecilik", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "mala zarar verme", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ile "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 711'er yıldan 1281 yıl 6'şar ay hapis ve 53 biner günden 230 biner güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, yöneticilik konumunda bulunan bu şüphelilerin diğer örgüt üyelerinin eylemlerinden de sorumlu tutuldukları vurgulandı. Diğer şüpheliler hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.