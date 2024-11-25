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İstanbul'da Dehşet: 7 Cinayet ve İntihar Kanlı Bilançoyu Artırdı

İstanbul'da 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cesetleri bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:49
İstanbul'da Dehşet: 7 Cinayet ve İntihar Kanlı Bilançoyu Artırdı

İstanbul'daki Cinayetler Zinciri

İstanbul, yakın zamanda yaşanan korkunç bir cinayet serisiyle sarsıldı. Bahtiyar Aladağ, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar etti. Ancak yapılan araştırmalar, şüphelinin eşi, çocuğu ve kayınvalidesi dahil toplamda 7 kişiyi öldürdüğünü ortaya çıkardı.

Korkunç Bulgu: 3 Ceset Daha

Olay sonrası yapılan incelemelerde, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında bulunan 3 cesedin Sevim Aladağ, Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A.’ya ait olduğu tespit edildi. Böylece Aladağ'ın toplamda 7 kişiyi öldürdüğü belgelendi.

Olayın Seyri

Olay, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde başladı. Aladağ, annesi Necmiye, babası Muhammet ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş açtı. Anne ve baba hayatını kaybederken, kız kardeşi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Aladağ, Avcılar’da bir kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük’ü de silahla vurdu ve bu cinayet sonrası akrabası Gökhan Soylu’yu yaraladı.

Daha sonra Esenyurt’ta, kuzeni Şadan Serdar Buke’yi de öldüren Aladağ, aralarında eşi ve çocuğunun da bulunduğu 3 kişiyi göl kenarında bıraktıktan sonra intihar etti.

Yaralılar Hastanede

Olayda yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. İlgili polis ekipleri, cinayetleri ve intihar olayını derinlemesine araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve...

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve...

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı.

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