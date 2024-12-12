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İstanbul'da Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı Başladı

Deniz kaplumbağalarının korunması için İstanbul'da düzenlenen çalıştayda önemli veriler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:28
İstanbul'da Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı Başladı

İstanbul'da Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, bu yıl 568 bin 904 caretta caretta ve 191 bin 520 chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) yavrusunu denizle buluşturduklarını açıkladı. Toplamda 760 bin 424 kaplumbağanın denizle buluşturulması, deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların başarısını göstermektedir.

Türkiye Biyoçeşitlilik ve Koruma Çalışmaları

Baysa, Türkiye'nin benzersiz iklim yapısı ve coğrafi çeşitliliği ile biyoçeşitlilik açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, biyoçeşitlilik envanteri oluşturma, korunan alanların ilan edilmesi, yaralı hayvanların rehabilitasyonu gibi birçok projeyi başarıyla yürütüklerini ifade etti.

Yaralı Deniz Kaplumbağalarının Tedavisi

Deniz kaplumbağalarının tedavisi için Hatay, Mersin, Muğla, İstanbul ve Çanakkale'de toplamda 5 rehabilitasyon merkezi kurulduğunu belirten Baysa, yaralı kaplumbağaların bu merkezlerde tedavi edilerek tekrar denizle buluşturulduğunu belirtti.

Çalıştayın Hedefleri

Çalıştayda, nesli tehlike altında olan 7 deniz kaplumbağası türü üzerinde durulacak; özellikle caretta caretta ve chelonia mydas ile ilgili araştırma ve rehabilitasyon çalışmaları değerlendirilecektir. Yuvalama alanlarında karşılaşılan zorluklar ve bu sorunların çözümüne yönelik bilimsel önerilerin masaya yatırılması planlanıyor.

Ekosistemlerin Korunması Üzerine Vurgu

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Çapanoğlu, deniz kaplumbağalarının insan faaliyetlerinden kaynaklanan birçok tehditle karşı karşıya kaldığını ve bu türlerin korunması için çevresel bilincin artırılması gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul Akvaryumu ev sahipliğinde "Deniz...

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul Akvaryumu ev sahipliğinde "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa (sol 2), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu (sol 3), DKMP 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu (solda), İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu (sağda) da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul Akvaryumu ev sahipliğinde "Deniz...

Tarım ve Orman Bakanlığı, DKMP Genel Müdürlüğü'nce, İstanbul Akvaryumu ev sahipliğinde "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı ve Bilim Komisyonu Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa (sol 2), Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu (sol 3), DKMP 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu (solda), İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu (sağda) da katıldı.

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