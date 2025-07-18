İstanbul'da Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı Start Aldı

İstanbul'da "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" Başladı

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" İstanbul'da yoğun katılımla başladı. Konferansın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya konuşmacı olarak katıldı.

Uluslararası Toplumun Çözüm Üretme Kapasitesi

Konferansta yaptığı konuşmasında Sırakaya, uluslararası toplumun günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretebilme noktasında yetersiz kaldığını vurguladı. Birleşmiş Milletlerin adaletsiz yapısı ve ciddi temsiliyet eksikliklerine dikkat çekti:

"Bugün Birleşmiş Milletlerin yapısına baktığınız zaman, özellikle Güvenlik Konseyine baktığınızda, 5 daimi üyesinin sadece dünya nüfusunun dörtte birini temsil ettiğini görüyorsunuz."

Sırakaya, Afrika ve İslam aleminin temsiliyetinin olmadığını belirterek, bu durumu Filistin meselesi bağlamında ele aldı.

Türkiye'nin Sessizliği Bozma Sorumluluğu

Sırakaya, dünya üzerindeki sessizliğin ve adaletsizliğin ortasında Türkiye'nin asla sessiz kalmayacağını vurguladı. İsrail'in bölgelerdeki saldırgan tavrına dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgedeki barış çabalarını sürdürmesinin kritik olduğunu ifade etti:

"Dünyanın sesini çıkaramadığı, görmezden geldiği bir süreçte Türkiye bugüne kadar sessiz kalmadı ve asla sessiz kalmayacaktır."

Vatan Partisi'nden Önemli Mesajlar

Konferansta söz alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin uluslararası çelişmelerin merkezinde yer aldığını belirtti. Perinçek, ABD ve İsrail politikalarına karşı direnişin önemine dikkat çekti:

"Biz, Filistin'e sadakat sözümüzü, şehitlerimizin kanlarıyla yazdık."

Perinçek, barış ve birlik çağrısı yaparak birleşmenin önemine vurgu yaptı. Konferans, birçok uluslararası siyasetçi ve akademisyenin katılımıyla farklı oturumlarla devam edecek ve yarın sona erecek.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" İstanbul'da başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya toplantıda konuşma yaptı.

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz-Karadeniz Konferansı" İstanbul'da başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya toplantıda konuşma yaptı.