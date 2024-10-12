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İstanbul'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

Ekipler, dolandırıcılık suçundan aranan hükümlüyü Eyüpsultan'da düzenlenen uygulamada yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 10:59
İstanbul'da Dolandırıcılıktan Aranan Hükümlü Yakalandı

İstanbul'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir uygulama esnasında, dikkat çeken bir olay yaşandı. 9 Ekim tarihinde, Eyüpsultan ilçesindeki Güzeltepe Mahallesi'nde düzenlenen devriye sırasında, durumundan şüphelenilen U.A. isimli şahıs durduruldu.

Soruşturma Sonrası Hükümlü Hakkında Bilgiler Ortaya Çıktı

Yapılan detaylı inceleme sonucunda, U.A.'nın dolandırıcılık suçundan toplamda 21 aranma kaydına sahip olduğu ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adli Süreç Devam Ediyor

U.A., emniyet güçleri ve adli makamlarca gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Bu durum, İstanbul'daki asayişin sağlanması açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

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