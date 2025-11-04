İstanbul'da dördüncü taksi plakası ihalesi: En yüksek plaka 5 milyon TL'ye satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi kapsamında düzenlenen dördüncü ihalede, kapalı teklif usulüyle 116 plaka satışa çıkarılan plakalar arasında alıcı buldu. İhalede en yüksek plaka bedeli 5 milyon TL olarak kaydedildi.

İBB, şehirdeki taksi hizmetlerini güçlendirmek amacıyla toplam 2 bin 500 yeni taksi plakası tahsis etmeye devam ediyor. Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen dördüncü ihalede, İBB tarafından 250 adet taksi plakasının satılacağı duyurulmuştu.

İhalenin ilk satışı 4 milyon 905 bin TL + KDV bedelle gerçekleşti. Diğer plakalar ise 4 milyon 826 bin TL + KDV ile 5 milyon TL + KDV arasında değişen tutarlarda yeni sahiplerine verildi.

Bugünkü ihalede toplam 116 plaka alıcı bulurken, dört ihalede toplamda 202 plaka satılmış oldu. Geriye kalan alıcıların ödemelerini tamamlamalarının ardından plakalarını teslim alacakları bildirildi.

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in açıklamaları

"Uygulama tabanlı taksi ihalemizin dördüncüsünü gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 3 ihalede talepler nispeten her seferinde artsa da biraz daha düşük kalıyordu. Çünkü taksici esnafımız uygulama tabanlı taksi nedir? İhaleyle taksi nasıl alınıyor gibi usulleri yeni alışmaya başladı. Ancak bunu mutlulukla söyleyebilirim ki; 116 taksici esnafı veya esnaf olmaya aday hemşehrimiz ihaleye girdi ve plaka almaya hak kazandı"

"Toplam 200’ün üzerinde plakayı ihale etmiş olduk. Tam rakam biliyorsunuz ihale olduğu için 15 gün sonra kesinti teminatlar yatırınca belli olacak. O zaman belli olur ama mutlulukla söyleyebilirim ki şu an uygulama taban taksi 200’ün üzerinde satışı gerçekleşti. Zaten ilk 3 ihale de sattığımız taksileri de vatandaşımız İstanbul’da hemşehrilerimiz trafikte görüyor olmalılar. Ve biz o sattığımız taksileri yakından takip ediyoruz, diğer taksiler de olduğu gibi. Memnuniyet oldukça yüksek, hem taksici esnafı memnun hem İstanbullu hemşerilerimiz memnun dolayısıyla ne kadar doğru bir karar verdiğimizin bir kere daha farkına vardık. 2 bin 500 adet taksiyi bitirene kadar, hızımızı kesmeden devam edeceğiz. İstanbulluları taksi bulma derdinden kurtarmaya gayret ediyoruz"

