İstanbul'da Dünya Yaşlılar Günü'nde Bahçelievler Huzurevinde Buluşma

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bahçelievler huzurevi sakinleri bir araya geldi. Gün, konuşmalar, fiziksel etkinlikler ve müzik programıyla kutlandı.

Protokol mesajları

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, yaşlıların toplum için bir değer olduğunu vurguladı. Boztepe, "Rabb'im hepinize sağlıklı ve uzun ömürler versin. Dualarınız bizim için çok kıymetli. Bizler de her türlü talebinizi devletimizin imkanları çerçevesinde karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise devletin sunduğu hizmetlerin gücüne dikkat çekti. Güner, "Sizler bu ülkeye anne, baba, komşu, kardeş olarak hizmet ettiniz. Bundan sonra hizmet etmek bizim vazifemizdir. Sağlık sorunlarınızda ilk önce sizlere bakılacak. Hastaneye gelmenize gerek olmayan durumlarda biz sizin ayağınıza geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Güner, yaşlıların tecrübelerinin önemine değinerek, "Biz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmeyiz ama siz gençliğin değerini hepimizden daha iyi bilirsiniz. Dualarınız bu memleket için çok kıymetli. Rabb'im sizlere sağlık ve huzur versin." şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve program

Konuşmaların ardından Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü fizyoterapistinin eşliğinde yaşlılara esneme ve müzikli ritim hareketleri yaptırıldı.

Bahçelievler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu huzurevi sakinleri için şarkılarını seslendirirken, protokol üyeleri ile yaşlı bireyler bocce oynadı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri, Bahçelievler Huzurevi'nde bir araya geldi.