İstanbul'da Dünya Yaşlılar Günü'nde Bahçelievler Huzurevinde Buluşma

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde Bahçelievler huzurevi sakinleri bir araya geldi; konuşmalar, egzersiz ve müzikli program yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:40
İstanbul'da Dünya Yaşlılar Günü'nde Bahçelievler Huzurevinde Buluşma

İstanbul'da Dünya Yaşlılar Günü'nde Bahçelievler Huzurevinde Buluşma

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Bahçelievler huzurevi sakinleri bir araya geldi. Gün, konuşmalar, fiziksel etkinlikler ve müzik programıyla kutlandı.

Protokol mesajları

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, yaşlıların toplum için bir değer olduğunu vurguladı. Boztepe, "Rabb'im hepinize sağlıklı ve uzun ömürler versin. Dualarınız bizim için çok kıymetli. Bizler de her türlü talebinizi devletimizin imkanları çerçevesinde karşılamaya gayret ediyoruz." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise devletin sunduğu hizmetlerin gücüne dikkat çekti. Güner, "Sizler bu ülkeye anne, baba, komşu, kardeş olarak hizmet ettiniz. Bundan sonra hizmet etmek bizim vazifemizdir. Sağlık sorunlarınızda ilk önce sizlere bakılacak. Hastaneye gelmenize gerek olmayan durumlarda biz sizin ayağınıza geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Güner, yaşlıların tecrübelerinin önemine değinerek, "Biz yaşlılığın ne demek olduğunu bilmeyiz ama siz gençliğin değerini hepimizden daha iyi bilirsiniz. Dualarınız bu memleket için çok kıymetli. Rabb'im sizlere sağlık ve huzur versin." şeklinde konuştu.

Etkinlikler ve program

Konuşmaların ardından Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü fizyoterapistinin eşliğinde yaşlılara esneme ve müzikli ritim hareketleri yaptırıldı.

Bahçelievler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu huzurevi sakinleri için şarkılarını seslendirirken, protokol üyeleri ile yaşlı bireyler bocce oynadı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri, Bahçelievler Huzurevi'nde bir araya geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte...

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin