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İstanbul'da Ebru Sanatının İhtişamı: 'Suya Saklanan Renkler' Sergisi

Ebru sanatının tarihi ve eşsiz örnekleri, 'Suya Saklanan Renkler' sergisiyle İstanbul'da sanatseverleri bekliyor. 10 Temmuz'a kadar ziyarete açık.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:00
İstanbul'da Ebru Sanatının İhtişamı: 'Suya Saklanan Renkler' Sergisi

İstanbul'da Ebru Sanatının İhtişamı: 'Suya Saklanan Renkler' Sergisi

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru" sergisi, 10 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Ebru Sanatının Tarihçesi ve Gelişimi

Sergi, Tevfik Alparslan Babaoğlu'nun danışmanlığında kurum uzmanlarınca hazırlandı. Küratör Rümeysa Nur Şahin, serginin 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ebru sanatının tarihini yansıttığını belirtti. "İlk zamanlarda daha soluk renkli, su bazlı ebrular yer alırken zamanla canlı ve göz alıcı renklerle yapılmış ebrular da ortaya çıktı," diyerek ebru sanatının evrimine vurgu yaptı.

500 Yıllık Ebrular ve Önemli İsimler

Sergi, yalnızca ebru sanatının tarihî yönünü incelemekle kalmıyor, aynı zamanda 30 yazma eser, 20 murakka ve ebru malzemeleri sunuyor. Şahin, "Ebru malzemeleri ebrucu Dr. Alparslan Babaoğlu'na ait ve bu sergi onun danışmanlığında hazırlandı," dedi.

Sergide yer alan sanatçılar arasında Hezarfen İbrahim Edhem Efendi, Necmettin Okyay ve Hatip Mehmet Efendi gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca, "500 yıllık su bazlı ebrular, boya ayarları mükemmel yapılmış eserler de sergimizde yer alıyor," aleyhinde önemli bilgiler paylaştı.

Geleneksel Sanatların İncelikleri

Sergi, yalnızca ebru sanatının estetik yönünü değil, aynı zamanda Osmanlı kitap sanatları derinliklerine inerek yazma eserlerdeki ebru sanatının yerini gözler önüne seriyor. Ebru sanatının yalnızca süsleme aracı olarak değil, aynı zamanda kitaplarla bütünleşmiş bir sanat formu olarak nasıl işlendiği, sanatseverler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

10 Temmuz'a kadar açık olacak sergi, döneminin sanatsal ve kültürel zenginliğini yansıtarak herkese yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen "Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen "Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru" sergisi Rami Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Küratör Rümeysa Nur Şahin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen "Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca düzenlenen "Suya Saklanan Renkler: Yazma Eserlerde Ebru" sergisi Rami Kütüphanesi'nde beğeniye sunuldu. Küratör Rümeysa Nur Şahin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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