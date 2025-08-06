İstanbul'da Emine Özkaya Soruşturmasında 2 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da Kayıp Emine Özkaya İçin Önemli Gelişme

İstanbul'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya (23) ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılından beri kendisinden haber alınamayan Özkaya'nın akıbetini belirlemek için kapsamlı çalışmalar başlattı.

Özkaya'nın Kayıp İfadesi ve İlk İzler

Yapılan teknik ve saha çalışmalarında, Emine Özkaya'nın Polonya'dan gelerek 2 Aralık 2018'de Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Ardından Esenler’deki Büyük İstanbul Otogarı’na gitti ve sevgilisi Irak uyruklu Amjed Mohsin M.M. ile iletişim kurarak Eskişehir’e otobüs bileti satın aldı.

3 Aralık’ta saat 03.00 civarında, kullandığı telefondan ailesine ve arkadaşlarına mesaj attığı belirlenen Özkaya’nın, bu tarihten sonra kendisine bir daha ulaşılamadı.

Şüphelilerin Detaylı İncelemesi

Yapılan araştırmalarda, şüpheli Amjed Mohsin M.M.'nin o gece evden tek başına ayrıldığı ve birkaç gün sonra Şanlıurfa'ya gidip geri döndüğü belirlendi. Ayrıca, bir hafta sonra evi terk ettiği kaydedildi.

Ekipler, Amjed’in evinde yaptığı detaylı incelemede, salondaki parkelerin altında bazı izler buldu. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1 kadın ve 4 erkeğe ait DNA izleri tespit edilerek İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheliler Tutuklandı

Emine Özkaya'nın sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, 11 Temmuz 2025'te Gaziantep, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler Asaad Monsin M.M. (37), D.U.B. (33) ve E.A. (34) yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Amjed Mohsin M.M.'nin 2021 yılında Eskişehir’de başka bir kişiyi öldürdüğü ve müebbet hapis cezası aldığı anlaşıldı. Şu anda Emine Özkaya'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Amjed Mohsin M.M. ve Asaad Monsin M.M., “planlayarak ve tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki şüpheli, D.U.B. ve E.A. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul'da 7 yıldır kayıp olarak aranan Emine Özkaya'nın (23) akıbetinin tespitine yönelik soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklandı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan 1 kadın ve 4 erkeğe ait DNA izi, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek incelemeye alındı