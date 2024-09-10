İstanbul'da Etil Alkol Operasyonu: 95 Bin Litre Ele Geçirildi

İstanbul'da Kaçakçılık Önlemleri

İstanbul'da yapılan operasyonlarda, 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi ve toplamda 30 şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte alkol üretimi ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Operasyonlar ve Yakalama

Ekipler, alkolün yasa dışı yollarla satışı ve dağıtımı üzerine araştırmalar yaptılar. Dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında alkollü içki üretimi yapıldığı tespit edildi.

Mücadele çalışmaları sonucunda, 18 farklı lokasyonda gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte toplamda 30 şüpheli yakalandı. Aramalar sonucu ele geçirilenler arasında 95 bin 618 litre etil alkol, 720 bin sahte bandrol ve çeşitli alkol üretim malzemeleri yer aldı.

Adli Süreçler

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.