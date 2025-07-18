İstanbul'da FETÖ Operasyonu: 51 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ Operasyonunda 51 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik olarak İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi.

Soruşturmanın Detayları

FETÖ'nün güncel yapılanmasına dair yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Milli Eğitim Bakanlığı içindeki örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin yeniden bağlılıklarını pekiştirmek amacıyla toplantılar ve kurban organizasyonları düzenledikleri, ayrıca yeni eleman kazandırmak için çaba sarf ettikleri tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin İzdivaç faaliyetleriyle örgüt üyeleri arasında birlik ve beraberliği sağlama amacı güttükleri saptandı. Video konferans uygulamalarıyla ya da İstanbul'da belirlenen adreslerde yapılan toplantılarda, örgütün talimatlarının hiyerarşik bir şekilde alt kademelere aktarılması sağlandığı öğrenildi.

FETÖ ile bağlantıları olan 63 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararlarının ardından, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz'da 15 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirmiş ve toplamda 51 şüpheliyi yakalamıştır. Operasyon sırasında 5 zanlının yurt dışına yasa dışı yollarla kaçtığı bilgisi edinilmiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.