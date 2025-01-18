İstanbul'da Filistin'e Destek Konvoyu Düzenlendi

İstanbul'da "Filistin İçin Yola Çık" Konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Küçükçekmece Gençlik Kolları öncülüğünde, "Filistin İçin Yola Çık" sloganıyla anlam dolu bir konvoy gerçekleştirildi.

Destek İçin Yola Çıktılar

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Akşemsettin Camisi önünde toplanan kalabalık, Filistin halkına destek vermek amacıyla otomobil ve motosikletleriyle Atakent Tema İstanbul Camisi önüne kadar konvoy oluşturdu. Türk ve Filistin bayraklarının renkli bir şekilde dalgalandığı etkinlikte, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe selam" sloganları coşkuyla atıldı.

İHH'dan Anlamlı Mesaj

Tema İstanbul Camisi önünde gerçekleştirilen açıklamada, İHH Küçükçekmece Gençlik Kolları Başkanı Fethullah Özkan Özekli, Filistin'deki Müslümanların direnişinin zalimin zulmüne karşı elde edilen zaferle taçlandığını belirtti. Özkan, "Filistin'in özgürlük mücadelesi, tüm Müslümanların gönlünde bir umut ışığıdır," diyerek desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Özekli, dualarının ve samimi gayretlerinin bu haklı davanın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bugün bir kez daha şahit oluyoruz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Zafer, Allah'ın davasına gönül verenlerin olacaktır," dedi. Mücadelenin, tüm İslam coğrafyasında birlik ve vahdeti sağlamak için süreceğini söyleyen başkan, Filistin'in direniş sembolü olduğunu kaydetti.