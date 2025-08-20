İstanbul'da firari hükümlü K.K. Esenyurt'ta yakalandı — 22 yıl 11 ay

İstanbul'da firari hükümlü K.K. Esenyurt'ta yakalandı

Asayiş ekipleri, cezaevi firarisini operasyonla ele geçirdi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.K.'nin Esenyurt'ta olduğu belirlendi.

Şüphelinin, Ekim 2023'ten itibaren cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Yapılan takip ve istihbari çalışmalar sonucu adresine düzenlenen operasyonda K.K. yakalandı.

Yakalanan K.K., Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında, şüphelinin 6 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi.