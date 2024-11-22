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İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı!

İBB AKOM, İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış beklentisiyle vatandaşları uyardı. Ani sıcaklık düşüşleri de dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:23
İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı!

AKOM'dan İstanbul'a Hava Durumu Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren fırtına ve yarından itibaren sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağını duyurdu.

Marmara Bölgesi Alçak Basınç Etkisi Altında

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yeni bir alçak basınç sistemi bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren meydana gelecek fırtınanın ardından, yarın sabah saatlerinde il genelinde sağanak yağışların yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklık Düşüşleri Bekleniyor

Hava sıcaklıklarında 10-14 derece arasında ani bir düşüş yaşanması tahmin edilirken, özellikle şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde yarın akşam saatleri ile pazar sabahı yağışların karla karışık yağmur ve kısa süreli kar şeklinde görülebileceği belirtiliyor.

Vatandaşlara Dikkat Uyarısı

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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