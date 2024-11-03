İstanbul'da Gazze Protestosu: ABD ve İsrail'in Eylemlerine Tepki

İstanbul'da Gazze İçin Ses Yükseldi

Gazze Dayanışma Platformu gönüllüleri, Gazze'deki saldırılara destek veren ABD'yi İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Toplanma ve Yürüyüş

İkindi namazının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde bir araya gelen grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, konsolosluğa yürüdü.

Güvenlik Önlemleri

Yürüyüş boyunca polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Konsolosluğun önüne ulaştığında grup üyeleri, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

Konuşma ve Mesajlar

Grup adına konuşma yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 13 aydır "siyonist çetenin" birçok masumu katlettiğini vurguladı. Kaya, ABD'nin geçmişteki soykırımlarını hatırlatarak, "Geldiği kıtanın yerli halkı Kızılderilileri soykırıma uğrattılar," dedi. Boykot Çağrısı

Kaya, aynı zamanda İsrail ürünlerine yönelik boykotun sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Protesto, okunan duaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.