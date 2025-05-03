İstanbul'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleştirildi

İstanbul'da Gazze İçin Ses Yükseldi

Filistin'le Dayanışma Platformu üyesi bir grup, Gazze'ye destek amacıyla İstanbul'da bir yürüyüş düzenledi. Sanayi Mahallesi Merkez Camisi'nden başlayarak, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu'na kadar uzanan yürüyüş, kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

Açıklamada Kritik Vurgular

Levent'teki camide akşam namazını kılan grup, daha sonra İsrail aleyhine sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Konsolosluk önünde grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Kağıthane Temsilcisi Murat İzmir, binlerce Filistinlinin ev ve arazilerinin işgal edildiğini vurguladı.

İzmir, yaptığı konuşmada, “Şimdi İsrail'e karşı kendi haklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı” diyerek, Filistin'de işgal edilen toprakların savunulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, “Uluslararası mekanizmaları, liderleri ve vicdan sahibi herkesi acil harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

Dua ile Yürüyüş Sona Erdi

İzmir, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Kağıthane Eğitime Destek Platformu ve Ensar Vakfı Kağıthane Şube Başkanı Aziz Gündoğdu tarafından yapılan duanın ardından grup, konsolosluk önünden ayrıldı.

Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye destek için Sanayi Mahallesi Merkez Camisi'nden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna yürüdü.

Filistin'le Dayanışma Platformu üyeleri, Gazze'ye destek için Sanayi Mahallesi Merkez Camisi'nden İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğuna yürüdü.