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İstanbul'da Gemilere Yapılan Saldırılara Protesto: Mavi Marmara Üyeleri Afişlerle Duyurdu

Mavi Marmara Derneği, Gazze'ye yardım götüren gemiye yapılan saldırıyı İstanbul'da protesto etti. İsrail'in tutumuna karşı ses yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 00:53
İstanbul'da Gemilere Yapılan Saldırılara Protesto: Mavi Marmara Üyeleri Afişlerle Duyurdu

Gazze'ye Yardım Götüren Gemiye Saldırı Protesto Edildi

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan geminin Malta yakınlarında insansız hava aracı ile saldırıya uğraması nedeniyle İstanbul'da protesto etkinliği düzenledi.

İsrail Konsolosluğu Önünde Gösteri

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen protestoda, gruptakiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İsrail aleyhine sloganlar attı ve ellerindeki pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Başkan Songür'den Canlı Bağlantı

Saldırıya uğrayan gemide bulunan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, protestoya canlı bağlantı ile katılmayı başardı ve gemide yaşanan durumu aktardı. Songür, "Orada İsrail'e karşı göstereceğiniz destek bizler için koruma kalkanı olacak." diyerek destek çağrısında bulundu.

Protestolar Devam Edecek

Songür ayrıca, Gazze’ye olan desteklerine devam edeceklerini vurgulayarak, gerekirse aylarca limanlarda kalacaklarını ve gemileri İsrail sınırlarına sürmeyi planladıklarını belirtti.

Medyadan Gelen Açıklamalar

Derneğin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, yalnızca sivil aktivistlerin bulunduğu gemiye, İsrail tarafından iki ayrı dron saldırısı düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca, geminin limandan ayrılmadan önce elektrik ve iletişim altyapısına yönelik saldırıların gerçekleştirildiğini ve bağlantının kesilmeye çalışıldığını vurguladı.

Uluslararası Tepkiler Büyüyor

Karadeniz, saldırının uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulduğuna dikkati çekerek, "Tıpkı Mavi Marmara'da olduğu gibi, İsrail yine kendi ayağına sıktı. Dünya, İsrail'in hukuk tanımaz tutumunu bir kez daha görmüş oldu." şeklinde konuştu.

Gelecek Planları

Özgürlük Filosu'nun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıktığı hatırlatılarak, geminin Malta Limanı'ndan yeni aktivistlerle Akdeniz'e açılacağı belirtildi. Protesto grubu, konsolosluk önünden ayrılarak etkinliği sonlandırdı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom...

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisine Malta yakınlarında insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesini protesto etti.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom...

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisine Malta yakınlarında insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesini protesto etti.

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