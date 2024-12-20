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İstanbul'da Genç Kızların Ölümünden Sonra Saldırganın Ailesi Soyad Değişikliği Talep Etti

Genç kızları öldüren Semih Çelik'in ailesi, soyadlarını değiştirmek için dava açtı ve can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:41
İstanbul'da Genç Kızların Ölümünden Sonra Saldırganın Ailesi Soyad Değişikliği Talep Etti

İstanbul'da Soyadı Değişikliği İçin Dava Açıldı

İstanbul'da yaşanan trajik bir olayın ardından, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı öldüren Semih Çelik'in ailesi, soyadı değişikliği için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Olayın Ardından Aile Bireyleri Tehdit Altında

4 Ekim 2023 tarihinde Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde gerçekleşen cinayetlerin ardından saldırgan Çelik, Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etmişti. Bu olay sonrasında, saldırganın babası ve kız kardeşi, yaşanan durumun aileleri üzerinde büyük bir infial yarattığını ve güvenlik endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

Dava dilekçesinde, aile üyeleri, "Bu soyadını kullanmak bizim için katlanılamaz hale geldi. Soyadımız can güvenliğimizi tehlikeye sokuyor. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için 'Çelik' olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplumun Tepkisi ve Ailenin Düşünceleri

Aile, şimdiye kadar soyadları nedeniyle herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtirken, olay sonrasında toplumdan gelen olumsuz tepkilerle karşılaştıklarını ifade etti. Soyad değişikliği talebi, aile üyeleri için bir güvence arayışı olarak öne çıkıyor.

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