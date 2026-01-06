İstanbul’da Gökkuşağı Trafikte Görsel Şölen Oluşturdu

Yağmur sonrası gökyüzündeki renk cümbüşü sürücüleri durdurdu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, trafikteki sürücülere adeta görsel bir şölen sundu.

Yağmurun sona ermesiyle güneşin yüzünü göstermesi sonucu ortaya çıkan gökkuşağı, özellikle yoğun trafik akışı sırasında sürücülere kısa süreli de olsa keyifli anlar yaşattı. Bazı sürücüler araçlarını yavaşlatarak o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Ortaya çıkan manzara, gökyüzündeki renk cümbüşüyle birlikte hem sürücüler hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökkuşağı kısa süre sonra gözden kaybolurken, geride güzel görüntüler bıraktı.

