İstanbul'da Hafif Ticari Araç Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Ayrıpaşa'da hafif ticari aracın kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, 1'i ağır. Alkollü olduğu belirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 05:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 05:05
İstanbul'da Hafif Ticari Araç Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

İstanbul'da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Kamyonete Çarptı

İstanbul'un Ayrıpaşa semtinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarpması sonucu üç kişi yaralandı. Muhammed Emir Ö. idaresindeki 34 ELC 827 plakalı hafif ticari araç, Esenler Metris bağlantı yolu Metris istikametinde, mazotu bittiği için park halinde bekleyen Fatih Altay yönetimindeki 34 BFY 776 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazanın ardından acil durum çağrısı yapıldı ve kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yolcu Fatih Akarsu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kazada yaralanan sürücüler Muhammed Emir Ö. ve Fatih Altay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumu hakkında yapılan değerlendirmede, Fatih Altay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Alkol Etkisi Tespit Edildi

Olayla ilgili yapılan incelemelerde, hafif ticari araç sürücüsü Muhammed Emir Ö.'nün alkollü

