İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, sabah saatleri itibarıyla trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Şehrin ana arterlerinde ve caddelerinde araçlar yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk göze çarpıyor.

Özellikle Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Kadıköy ile Pendik arasında her iki yönde, bağlantı yollarının bulunduğu noktalarda trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönü Ataşehir mevkisinde de yoğunluk yaşanırken, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli'den başlayarak Çamlıca gişelerine kadar uzanan bir sıkışıklık var.

Şehrin iki kıta arasındaki ulaşımını sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik, Çamlıca kavşağı'ndan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'den köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli'nde trafik ise akıcı bir şekilde ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Okmeydanı ve Çağlayan gibi bölgelerde yoğunluk yaşanmakta. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında trafik sıkışıklığı gözlemleniyor.

Haftanın ilk iş gününde, işlerine ve okullarına gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğun kalabalık oluşturmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda %71, Avrupa Yakası'nda ise %51 seviyelerine kadar yükseldi.