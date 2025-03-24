İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarak sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:10
İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günü, sabah saatleri itibarıyla trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Şehrin ana arterlerinde ve caddelerinde araçlar yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk göze çarpıyor.

Özellikle Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunun Kadıköy ile Pendik arasında her iki yönde, bağlantı yollarının bulunduğu noktalarda trafik ağır seyrediyor. TEM Otoyolu'nun Ankara yönü Ataşehir mevkisinde de yoğunluk yaşanırken, Edirne istikametinde ise Sultanbeyli'den başlayarak Çamlıca gişelerine kadar uzanan bir sıkışıklık var.

Şehrin iki kıta arasındaki ulaşımını sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik, Çamlıca kavşağı'ndan başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Ataşehir'den köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli'nde trafik ise akıcı bir şekilde ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Okmeydanı ve Çağlayan gibi bölgelerde yoğunluk yaşanmakta. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında trafik sıkışıklığı gözlemleniyor.

Haftanın ilk iş gününde, işlerine ve okullarına gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğun kalabalık oluşturmuş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda %71, Avrupa Yakası'nda ise %51 seviyelerine kadar yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor
2
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başbakan Han Duck-soo'nun Azil Talebini Reddetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programına Katılıyor: İşte Gündemdeki Önemli Olaylar
4
İstanbul'da Haftanın İlk İş Günü Trafik Yoğunluğu
5
Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan'da İkili İlişkileri Güçlendirmek İçin Temaslarda Bulunacak
6
Aydın'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı
7
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da Teravih Namazı Kıldırdı

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor